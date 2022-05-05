Варшава, 5 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предлагают включить в списки санкций Евросоюза власти Польши. Об этом 5 мая заявил журналистам заместитель польского министра юстиции, депутат парламента республики Себастьян Калета.

Ceska strana socialne demokraticka Герхард Шредер

«Сотни российских олигархов, связанных с важнейшими энергетическими фирмами России, объяты санкциями Евросоюз. В этом списке недостает одного очень важного лица. Это, собственно говоря, Герхард Шредер», — сказал он.

Также Калета отметил, что польская сторона выступает за такой шаг из-за связей Шредера с российским бизнесом, так как экс-канцлер ФРГ годами представлял РФ на форуме Евросоюза и получал «гигантскую финансовую прибыль» от сотрудничества с компаниями из РФ, а за десять дней до начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины он стал кандидатом в совет директоров холдинга «Газпром».

«Он присутствует в компании «Роснефть». Он был главным идеологом энергетической петли на шеи Европы — «Северного потока» и «Северного потока 2», — указал заместитель польского министра юстиции.

«Я направил письмо господину министру Конраду Шиманьскому (министр по делам Европейского союза — ред.), чтобы Польша предложила, в следующем санкционном пакете включить в список лиц, на которых наложены санкции Евросоюза, Герхарда Шредера», — также добавил он.

При этом Калета пояснил, что таким шагом Польша хочет добиться замораживания имущества Шредера в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин заявил, что сумма представленных государством преференций и льгот составила 85 млрд рублей.