Белгород, 5 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки госпитализировано 35 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 89 человек, скончались двое жителей.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Всего в Белгородской области выявлено 130 086 носителей инфекции. Выздоровел 126 941 человек, скончались от осложнений 2 235 пациентов.

По данным регионального оперштаба, в стационарах проходят лечение 64 человека, амбулаторно — 846 жителей.

Двукратную вакцинацию от COVID-19 прошли 1 022 836 белгородцев.