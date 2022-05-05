5 мая 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что одного из организаторов шествий «Бессмертный полк» в Эстонии Алексея Есакова выслали из страны по соображениям безопасности.

Анна Царькова, , 14:08 — REGNUM Одного из организаторов шествий «Бессмертный полк» в Эстонии Алексея Есакова выслали из страны «по соображениям безопасности». Об этом 4 мая сообщили в полиции безопасности Эстонии (КАПО).

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

«В среду, 4 мая, по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков…» — приводит сообщение ИА Красная Весна.

Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие раскритиковали действия эстонских властей.

«Вот она, знаменитая европейская «свобода» слова», — отреагировал Лев Г.

«Если они боятся людей с портретами погибших в Великой Отечественной войне, то что уже об остальном говорить…» — задумалась Victoria.

«Демократия в действии», — с сарказмом добавил 2109lada.

«Как они русских боятся. Как они историю русских боятся. Как они победы русских боятся», — написала Ирина.

«Никто не хочет видеть правды», — прокомментировал новость Andrey.

«Господи, взрослые люди, а так боятся маленькую георгиевскую ленточку. Уже тошно от этого», — добавила Ирина Л.

Георгиевская ленточка Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Кто прячет прошлое стыдливо, тот вряд ли с будущим в ладу!» — отреагировала Anna.

«Они уже давно стоят в очереди на денацификацию, причем периодически пытаются прорваться ближе к началу. Надеюсь, им скоро милостиво позволят это», — с сарказмом отметил Konstantin.

«А как фашисты могут разрешить такое мероприятие? Они же фашисты», — пишет Николай П.

«Фашистское государство», — добавил Евгений Л.

«Хорошо, что просто выслали. Других закрывают на длительные сроки», — написал Григорий.

«И чему удивляться? Это как по Берлину в 1944 году с Красным знаменем пройтись… Повезло, что только выслали», — комментирует новость V.

«Как ладан на черта», — смеется Yuliya.

«Очень стыдно за Прибалтику, хотя я очень люблю природу своей родной Латвии», — добавил B. G.

«Ну вот и как после этого не денацифицировать и прибалтов в том числе», — недоумевает Татьяна В.

«Потому что Россия — это, прежде всего, дух! Они это чувствуют, поэтому и боятся», — отреагировал Will.

«Жизнь прожить нужно так, чтобы враги боялись даже твоего памятника», — с сарказмом подытожил Vadim Z.