Москва, 5 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не давал новых приказов по заводу «Азовсталь» в Мариуполе, заявил 5 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы были свидетелями: публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также подтвердил, что блокировка завода сейчас продолжается.