Алжир, 5 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Алжирские предприятия по производству полиэтиленовых пакетов находятся на грани банкротства из-за решения правительства страны. Об этом 5 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Пластиковый пакет

По данным журналистов, до конца года правительство намерено полностью прекратить выпуск полиэтиленовых пакетов и заменить их «экологически чистой продукцией».

Производители полиэтилена заявляют, что решение правительства фактически останавливает работу предприятий и оставляет тысячи сотрудников без работы.

Согласно решению правительства страны, до конца 2022 года производство и оборот пакетов должны быть остановлены. По данным министерства окружающей среды Алжира, объем продаж полиэтиленовой продукции достигает $250 млн — около 5 миллиардов пакетов.