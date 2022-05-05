Москва, 5 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов возобновил тренировки после операции. Об этом 5 мая сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Granada Александр Большунов

«Он тренируется самостоятельно, по мере возможностей», — приводит слова Бородавко ТАСС.

По его словам, у Большунова достаточно долго присутствовала зубная боль, но он уже приступил к тренировкам.