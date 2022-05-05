Богота, 5 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Лидер колумбийской преступной группировки «Клан залива» Дайро Антонио Усуга Давид по прозвищу Отониэль экстрадирован в США для предъявления обвинений в незаконном обороте запрещённых веществ. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

На кадрах, опубликованных агентством, видно, как преступник в наручниках, одетый в спортивную одежду, был передан колумбийской полицией агентам США и Интерпола.

Американские представители правопорядка ожидали доставки Отниэля на борту американского самолета.