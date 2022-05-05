Новосибирск, 5 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Новосибирске 6 мая в торжественной обстановке запустят светомузыкальный фонтан в парке культуры и отдыха «Центральный». Об этом сообщили в мэрии города.

Анна Алябьева ИА REGNUM Фонтан

Всего в этот день будут запущены 15 фонтанов, подведомственных муниципальному учреждению «Городской фонтан».

«Городские фонтаны традиционно включают в преддверии Дня Победы, — уточнили в администрации. — В предыдущие два года торжественных запусков городских фонтанов не проводилось из-за ограничений, связанных с пандемией. В этом году часть ограничений снята».

Во второй половине лета на нескольких фонтанах смонтируют светодиодную подсветку.