Рига, 5 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Обязательные маски в общественном транспорте Латвии могут быть отменены с 15 мая. Об этом сообщил местный новостной портал bb. lv со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

Разработаны поправки в правила о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции коронавируса Covid-19, которые предусматривают отмену обязательного ношения масок в общественном транспорте.

Поправки предложены с учетом того, что в Латвии уже отменены все эпидемиологические меры из-за снижения заболеваемости коронавирусом до низкого уровня, который может быть достигнут в середине мая.

Большинство ограничений, связанных с пандемией, отменены в республике с апреля нынешнего года. В то же время, по данным социологических опросов, почти каждый пятый или 19% жителей Латвии продолжают носить маски в закрытых помещениях в общественных местах.