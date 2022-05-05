Ростов-на-Дону, 5 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску ветераны Великой Отечественной войны, почётному гражданину города Григорию Григорьевичу Никанорову. Об этом сегодня, 5 мая, в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджера областного центра Алексей Логвиненко.

Rostov-gorod.ru Мемориальная доска ветерану Великой Отечественной войны Григорию Григорьевичу Никанорову

На фронт Григорий Григорьевич ушёл добровольцем в феврале 1943 года. Он принимал участие в ожесточённых боях на Миус-фронте и Днепре, в Польше. Вместе с боевыми товарищами участвовал в освобождении Крыма и штурме Севастополя.

День Победы 9 мая 1945 года красноармеец встретил в Берлине. На стене рейхстага Григорий Никаноров написал: «Гришка из Ростова».

Фронтовик в мирное время руководил городским клубом ветеранов и молодёжи «Патриот». При его участии были изданы книги «Опалённые войной» и «Ветераны в строю».