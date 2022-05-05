Нью-Дели, 5 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Индийская армия заявила, что захватили в Кашмире американское оружие и средства наблюдения, использовавшиеся в Афганистане.

af. shafaqna.com Оружие

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По сообщению агентства «Шафакна», генерал индийской армии Аджи Чандпуриа, отвечающий за контроль за демаркационной линией между Индией и Пакистаном в Кашмире, в интервью индийскому изданию Amaj заявил, что оружие принадлежало американским войскам и использовалось в Афганистане.

Индийские военные добавили, что современное оружие и приборы ночного видения, оставшиеся после вывода американских войск из Афганистана, теперь переброшено в Кашмир. Он также сообщил о присутствии в Кашмире людей, говорящих на распространённых в Афганистане языках, а также об обнаружении афганских сим-карт.

В то же время официальные лица Пакистана недавно заявили, что оружие НАТО из Афганистана попало к пакистанским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).