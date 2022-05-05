Минск, 5 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Применение ядерного оружия абсолютно недопустимо, это грозит глобальной катастрофой. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью агентству Associated Press.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Журналист спросил у Лукашенко, возможен ли ядерный удар в случае, если военные действия на Украине затянутся, а также считает ли белорусский лидер такой шаг допустимым, и не является ли это какой-то красной линией.

Президент Белоруссии подчеркнул, что применение ядерного оружия недопустимо, так как конфликт происходит рядом с его страной, «не совсем здесь, но не за океаном».

«Недопустимо вообще…что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда. Применение ядерного оружия недопустимо», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также заявил, что проверка сил белорусской армии никому не угрожает, поэтому «Запад может спать спокойно».

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