Кудрово, Ленинградская область, 5 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области зарезервировали землю под строительство станции Петербургского метрополитена в областном городе Кудрово, сообщили 5 мая в пресс-службе администрации региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Кудрово

Как уточнили в пресс-службе, в списке — 13 земельных участков общей площадью около 500 тыс. кв. метров.

«Участки зарезервированы на три года для проведения работ по участку Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» со строительством электродепо «Правобережное», — пояснили в администрации Ленобласти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Санкт-Петербурга готовы в 2023 году приступить к строительству второй станции Петербургского метрополитена на территории Ленинградской области — в городе Кудрово Всеволожского района.