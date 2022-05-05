Уфа, 5 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Заморозки до — 5°С ожидаются в Башкирии. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Заморозки

Так, ночью 6 мая в регионе ожидается дождь и снег. Днем без существенных осадков. Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе ночью может понизиться до — 5°С, днем может потеплеть до +12°С.

На некоторых участках автотрасс ночью и утром возможен туман, видимость до 1000 метров.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и рекламными щитами.