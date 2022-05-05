Комрат, Молдавия, 5 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Апелляционный суд Комрата отменил законопроект Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии, разрешавший использование георгиевской ленты. Об этом 5 мая сообщает телеканал Jurnal.

Георгиевская лента

По данным журналистов, судебный иск подало представительство правительства Молдавии в Гагаузии. Суд удовлетворил обращение и решил приостановить действие постановления Народного собрания автономии о проведении акции «Георгиевская ленточка».

Решение Комратского апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Молдавии в течение 15 дней.

Напомним, в Молдавии с 20 апреля действует запрет публичной демонстрации символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Нарушителям грозит штраф до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). В полиции готовятся штрафовать участников акций на 9 Мая в том числе ветеранов.