Вашингтон, 5 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Было бы очень хорошо, если бы американцы ввели санкции против патриарха Кирилла: это бы только укрепило авторитет и РПЦ, и лично патриарха в глазах всех граждан России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 мая, комментируя заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх

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Как сообщалось ранее, Псаки не исключила возможности введения санкций против главы РПЦ. «Никто не застрахован от наших санкций», — сказала она. С соответствующей инициативой ранее выступили власти Литвы.

« Тот факт, что современные руководители Литвы — это политические идиоты, очевиден всем. Кто-то это признаёт публично, а кто-то это просто понимает, исходит из этого и использует Литву в своих целях. Понятно, что в таком случае признание факта идиотизма публично не озвучивается.

Так поступила и Псаки. Правящему американскому клану политическое взаимопонимание между папой Франциском и патриархом Кириллом неудобно. Папа, однако, и это знают в Вашингтоне, хочет его добиться или хотя бы продемонстрировать своё стремление к нему. Поэтому там проявляют осторожность. А вот правительство формально католической Литвы, думая, что работает на интересы далёкого от интересов католицизма американского клана, оголтело действует против интересов Ватикана — это ли не идиотизм?