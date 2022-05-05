Красногорск, 5 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровел 131 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 5 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 949 573 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 971 060.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 5 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 2 человека.