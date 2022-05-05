Новосибирск, 5 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Категоричная формулировка, что всё запретили и все IT-компании ушли с российского рынка, была сформулирована на уровне паники. Такое мнение высказал заведующий кафедрой информационных технологий Новосибирского государственного университета экономики и управления Андрей Пестунов.

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«Уже сейчас мы видим, что некоторые корпорации готовы вернуться в Россию, другие рассматривают такую возможность. Более того, когда все эти запреты вводились, речь шла о введении моратория. Поэтому говорить, что всё запретили и с нуля нужно поднимать эту сферу — не стоит, — отмечает Пестунов. — Во-вторых, есть ли у нас специалисты? У нас много компаний, в которых работают программисты и эти офисы пока не пустуют, поэтому люди есть. Ранее они работали на outsourcing и даже если территориально находились в России, то итоги их труда принадлежали иностранным компаниям. Если эти группы не уехали, а каким-то образом переориентируются на разработку отечественных продуктов, то это будет существенный толчок для дальнейшего развития потенциала IT-сферы».

При этом эксперт подчеркнул, что поставщики тоже заинтересованы в рынке сбыта и бизнес всё равно будет искать лазейки.