Курган, 5 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 5 мая за сутки госпитализировали восемь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 35 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Выздоровели за сутки 27 ямальцев. Заразился коронавирусом 18 человек — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых три вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 5 мая зарегистрирован 136 691 случай заражения коронавирусом, выздоровели 135 245 человек, 1040 скончались.