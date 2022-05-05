Воронеж, 5 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Воронеже парад Победы на 9 Мая проведут без военной техники. Это следует из информации, размещённой 4 мая на сайте Минобороны России.

Марина Каширская ИА REGNUM Парад Победы на площади Ленина в Воронеже

Согласно данным министерства, в параде на День Победы в Воронеже примут участие 2 100 человек.

Запланирован также праздничный салют.

Отметим, что Воронеж вошёл в число 28 городов, в которых 9 мая состоятся военные парады. Помимо Воронежа, пожар без техники проведут также в Североморске.