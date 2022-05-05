Оренбург, 5 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 4 мая, госпитализированы 53 ковид-пациента. Предыдущий суточный показатель госпитализаций составлял десять случаев. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарных условиях лечение получают 115 человек с коронавирусной инфекцией. Из них 26 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Шесть оренбуржцев подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 92 — получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 215 416 заражений коронавирусом, в том числе 50 — за 4 мая. Число жертв заболевания достигло 3974. За минувшие сутки умер один человек. Оправились от болезни 209 906 оренбуржцев.