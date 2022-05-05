Москва, 5 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Ввиду того, что со стороны киевского режима идет большое количество лживой информации, ее необходимо тщательным образом фильтровать. Об этом 5 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил Песков, комментируя сообщения о якобы прорыве российских военных на территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, Киев и тем более находящиеся на территории завода украинские боевики известны тем, «что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе».

«Поэтому их информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать. Вы были свидетелями: публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты считают Грузию и Молдавию своими важными партнёрами и поддержат их в случае военного конфликта с Россией также, как поддерживают Украину.