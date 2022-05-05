Москва, 5 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Нефть резко подскочила в цене на торгах 4 мая, прибавив за день без малого 4% и превысив отметку $110 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Пресс-служба правительства Республики Коми Добыча нефти

«Сегодня, 5 мая, нефть марки Brent передвинула почти двухнедельные максимумы до $111,50, после чего умерила пыл и слегка откатилась, удерживаясь на положительной территории в начале европейской сессии.

Возобновление активных покупок на рынке черного золота обусловлено, прежде всего, усилившимся беспокойством по поводу перебоев с поставками на фоне плана ЕС по отказу от российской нефти.

Масла в огонь подлил генсек ОПЕК, по словам которого, мир не располагает свободными мощностями, способными заменить объемы поставляемой из России нефти.

Также благотворное влияние на Brent оказала более мягкая риторика Федрезерва, который ожидаемо повысил ставку на 0,5%, но при этом исключил вероятность ее подъема на 0,75% в дальнейшем.

Осторожный тон регулятора надавил на доллар, что оказало нефти дополнительную поддержку.

На этом фоне рынок черного золота позволил себе проигнорировать отраслевую статистику из США, которая отразила рост недельных запасов сырой нефти на 1,3 млн баррелей против прогноза на уровне — 0,8 млн и оценки API, которая составила -3,5 млн баррелей.

Впрочем, этот негатив скрасило сокращение объемов нефтепродуктов — запасы бензина и дистиллятов снизились на внушительные 2,2 и 2,3 млн баррелей соответственно.

На данном этапе волнения по поводу дефицита поставок будут оставаться в фокусе рынка, а значит, повышательные риски для Brent будут превалировать и далее, а стратегия покупок на спадах сохранит актуальность.

При сохранении восходящего импульса в ближайшее время Brent может нацелиться на апрельские максимумы вблизи уровня $115», — считает эксперт.

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