Кабул, 5 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Фархад Дарья, известный афганский певец, написал открытое письмо бывшему президенту Афганистана Ашрафу Гани, в котором спрашивает: »Какой орган отдал силовикам приказ сдаться и сложить оружие? И кто был главным виновником развала хорошо оснащённой армии в триста тысяч человек?» Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Когда вы бежали из страны, согласно какой логике вы держали героев сил безопасности в состоянии боеготовности даже перед лицом падения Кабула?» — задаёт Дарья вопрос Гани, как Верховному главнокомандующему вооружёнными силами.

«Правда заключается в том, что падение республики было не военным, а моральным поражением; поражением, вызванным предательством и заговором определённой группы, которое было спланировано заранее», — говорится в письме Фархада Дарья.

Он потребовал у Ашрафа Гани объяснить, какие беды обрушились на народ Афганистана. Ссылаясь на серию убийств силовиков бывшего афганского правительства и закрытие школ для девочек, Фархад Дарья обратился к Ашрафу Гани: »Вы позволили фанатикам рвать им глотки пистолетами и кинжалами за их любовь к Родине, а сами наблюдали за этим издалека».

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул в августе 2021 года, начались убийства, исчезновения и произвольные аресты бывших силовиков. Хотя указ об амнистии, приписываемый лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулле Хайбатулле Ахундзада, был опубликован, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли Кабул, они никогда не следовали ему.

Правозащитные организации утверждают, что движение использовало амнистию как уловку, чтобы заманить в ловушку диссидентов, бывших государственных служащих и силовиков. Расследование New York Times показывает, что по меньшей мере 500 силовиков бывшего афганского правительства были убиты или пропали без вести за первые шесть месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

После взятия власти в свои руки талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы для девочек старше шестого класса и ввели жёсткие ограничения на участие женщин в жизни общества и политике. Прошло 229 дней с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы для девочек.

От себя лично Фархад Дарья сказал бывшему президенту Афганистана, что вначале «из-за его академического образования и некоторых книг, которые [Ашраф Гани] написал», он думал, что Гани честный человек и патриот Афганистана, но, увидев его действия, стал его противником и критиком.

Открытое письмо Фархада Дарья было опубликовано в ответ на выступление Ашрафа Гани по случаю праздника Ид аль-Фитр. В соцсети бывший глава республики опубликовал аудиообращение по случаю праздника, в котором сказал: »Афганистан находится на опасном этапе истории. Монополизация власти усугубляет ситуацию».

Дарья сказал, что слышал речь Ашрафа Гани, но в ней не было того, что он и афганский народ ожидали услышать.

Обращаясь к бывшему президенту Афганистана, известный афганский певец, заявил: »Люди хотят знать, кто, за какую цену и за какие преступления и грехи продали всех и вся за одну ночь».