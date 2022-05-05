Москва, 5 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Российская валюта продолжила восхождение на торгах 4 мая, отправив доллар под отметку 67 руб. впервые с марта 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 5 мая, котировки передвинули долгосрочные минимумы до 66,13 руб., после чего вернулись на исходные позиции и тестируют уровни вчерашнего закрытия в районе 66,30 руб.

Теперь, когда доллар находится под уровнем 70 руб., с технической точки зрения для российской валюты открываются новые горизонты со смещением фокуса на следующую поддержку в районе 65,40 руб., где находится самая низкая точка, зафиксированная в марте 2020 года.

Не исключено, что в ближайшее время пара доллар/рубль дойдет до этого уровня, двигаясь по инерции и игнорируя отсутствие прогресса на геополитическом фронте.

Значимой реакции пары доллар/рубль не наблюдается и на вчерашнее решение Федрезерва США — повышение ставки на 0,5% сопровождалось более осторожными комментариями Джерома Пауэлла, что спровоцировало подъем рисковых активов и падение доллара по всему спектру рынка.

Впрочем, эффект от смягчения риторики Центробанка оказался недолгим, и USD уже приступил к восстановлению на международной арене.

Но по мере укрепления позиций рубля важно понимать, что на определенном этапе власти сочтут курс готовым к дальнейшему послаблению мер валютного контроля в дополнение к дальнейшему снижению ставки ЦБ РФ.

Иными словами, на ближайшую перспективу рассматривается сценарий с продолжением роста «россиянина», который получает поддержку за счет контрсанкций Москвы в условиях подорожания сырья.

Однако это не отменяет последующего возврата курса за пределы 70 руб. на определенном этапе», — считает эксперт.

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