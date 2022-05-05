Москва, 5 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг украинского блогера Анатолия Шария, так как не уверен в достоверности сообщений о его задержании. Об этом Песков сообщил 5 мая журналистам.

Westmclaren Анатолий Шарий

Он отметил, что не может ничего сказать, так как видит только ту информацию, которая подана СМИ.

«Насколько эта информация соответствует действительности, я сейчас не могу сказать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Служба безопасности Украины обвинила блогера и лидера «Партии Шария» Анатолия Шария в государственной измене и нарушении равноправия граждан. Позднее он был объявлен в розыск.

5 мая СБУ сообщила, что блогер задержан в Испании. Эту информацию подтвердили в испанской полиции.

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