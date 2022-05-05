Париж, 5 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Произведения искусства из коллекции Морозовых, принадлежащие российским музеям, вернулись в Россию после организованной выставки в Париже, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Волна санкций, обрушившихся на Россию, подогрела опасения, что возвращение работ может быть сорвано, в частности, из-за введенных ограничений в сфере логистики и транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в государственный Эрмитаж из Франции вернулись более 60 экспонатов, которые выставлялись на выставке «Новое искусство из коллекции братьев Морозовых» в Париже.