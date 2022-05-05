Ялта, Крым, 5 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Стена дома обрушилась в Ялте днём 5 мая, об этом в телеграм-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Телеграм-канал Янины Павленко Обрушение стены в Ялте

Как уточнила мэр, обрушение произошло по улице Спендиарова, №9а, это бывший молокозавод.

«Обрушение стены дома по ул. Спендиарова 9а (бывший молокозавод). Повреждены пять авто, от газа отключены два частных дома — Спендиарова 14 и 16», — написала Павленко.

На месте работают оперативные службы, информация уточняется.