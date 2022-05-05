Уфа, 5 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Последний школьный звонок для выпускников в Уфе прозвенит 25 мая на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Об этом 5 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок — концерт

Сообщается, что в 2022 году обучение в школах города завершают 4 853 одиннадцатиклассника.

«25 мая для них на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау» будет организован последний школьный звонок с исполнением вальса, танцевальным флешмобом, выступлением сводного хора учителей, номерами от самих выпускников и поздравлениями от родителей», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в день проведения последнего звонка в Башкирии запрещается розничная продажа алкогольной продукции.