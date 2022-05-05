Сеул, 5 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Южной Корее возобновят безвизовый въезд для иностранцев с июня. Об этом сообщает, KBS World со ссылкой на заявление представителя Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами Чон Хэ Чхоля.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

По его словам, с 1 июня иностранные путешественники смогут посещать Южную Корею через международный аэропорт Чеджу и аэропорт Янян в провинции Канвондо.

Программа безвизового въезда на остров Чеджу первоначально была принята в 2002 году, чтобы стимулировать туризм. Однако в феврале 2020 года она была приостановлена в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

Граждане всех стран, кроме 24, указанных министром юстиции, включая Иран, Судан и Сирию, могут находиться на Чеджу до 30 дней без визы.