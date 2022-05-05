Москва, 5 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Семь сотрудников посольства Королевства Дании в России объявлены персоной нон грата и подлежат высылке из страны. Документ об этом 5 мая представило Министерство иностранных дел РФ.

Флаг Дании

Уточняется, что дипломатам Дании надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение двух недель.

Также МИД РФ отказало в визе дипломату датской дипломатической миссии. Подчёркивается, что МИД оставляет за собой право на принятие ответных шагов на недружественные действия Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России объявил о высылке из России 40 сотрудников германских дипломатических учреждений.

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