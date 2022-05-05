Москва, 5 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Большая часть таможенных платежей в России уже проходят через сектор бизнеса с минимальными рисками. Об этом 5 мая заявил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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«Мы изменили пороговые значения для сектора с минимальными рисками, что позволило увеличить количество бизнеса, находящемся в этом секторе, 3 тыс. юрлиц. И сейчас 15 тыс. участниками внешнеэкономической деятельности, которых мы относим к этому сектору, ввозится 80% товарных партий, и на их долю приходится 90% всех таможенных платежей», — заявил Булавин.

«В отношении этой категории бизнеса существенно снижена частота проведения контрольных мероприятий, и к ним потенциально применим режим автовыпуска», — указал он.