Шарий опубликовал пост в Telegram после сообщений о задержании
Барселона, Испания, 5 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Украинский видеоблогер Анатолий Шарий 5 мая опубликовал пост в личном телеграм-канале после сообщений о задержании.
Anatoly Shariy
Блогер Анатолий Шарий
Он сделал репост видеозаписи своей супруги Ольги Шарий, прогуливавшейся по Барселоне.
«Попугаи в Барселоне — с номерками и едят хлеб с рук. Комедия», — написала Ольга.
Позже появилось сообщение в телеграм-канале Шария с репостом записи.
«И правда комедия», — подписал он, завершив фразу смайликом с улыбкой.
Как сообщало ИА REGNUM, испанская полиция подтвердила данные о задержании популярного видеоблогера Анатолия Шария.