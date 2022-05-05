Барселона, Испания, 5 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Украинский видеоблогер Анатолий Шарий 5 мая опубликовал пост в личном телеграм-канале после сообщений о задержании.

Anatoly Shariy Блогер Анатолий Шарий

Он сделал репост видеозаписи своей супруги Ольги Шарий, прогуливавшейся по Барселоне.

«Попугаи в Барселоне — с номерками и едят хлеб с рук. Комедия», — написала Ольга.

Позже появилось сообщение в телеграм-канале Шария с репостом записи.

«И правда комедия», — подписал он, завершив фразу смайликом с улыбкой.

Как сообщало ИА REGNUM, испанская полиция подтвердила данные о задержании популярного видеоблогера Анатолия Шария.