Нальчик, 5 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии в 2022 году будет направлено около 25 тыс. рублей на противоградовые мероприятия. На эти средства с 33 пунктов противоградового воздействия будет проводиться защита территории площадью более 481 тыс. гектаров, сообщили 5 мая в пресс-службе минсельхоза.

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Все пункты подготовлены к работе к 1 апреля. Как отметили в ведомстве, такая существенная сумма, выделяемая на борьбу с градом, необходима из-за того, что Кабардино-Балкария является одним из наиболее градоопасных регионов России.

«Ежегодно в бюджете республики предусматриваются средства на защиту сельскохозяйственных угодий от градобития. В текущем году, как и годом ранее, на противоградовые мероприятия планируется направить из бюджета Кабардино-Балкарии 25 млн рублей», — говорится в сообщении минсельхоза.

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