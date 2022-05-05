Владивосток, 5 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко, который в конце апреля посетил Донбасс, рассказал в интервью телеканалу «ОТВ» подробности поездки в зону проведения спецоперации.

Kremlin.ru Олег Кожемяко

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«Я был в Донбассе, потому что там сегодня часть нашего Приморья, жители нашего края. Мне важно узнать, что их волнует, какие есть вопросы, как помочь их семьям. Я должен все это проанализировать, помочь им в дальнейшем, как губернатор», — сказал глава края.

Он отметил, что у солдат высокий боевой дух. Их интересовали новости из дома, так как возможность связаться с родными и близкими есть не всегда. Кожемяко, по возвращении в Приморье, решил некоторые бытовые проблемы семей тех, кто участвует в спецоперации России в защиту Донбасса.

«Все хотят знать новости из дома — не всегда есть возможность связаться с домом, не всегда это безопасно. Все вопросы, которые ребята передали, мы успели оперативно порешать. Бытовые. Но для них имеют большое значение», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 апреля практически все региональные телеграм-каналы опубликовали два фото губернатора Приморского края Олега Кожемяко с автоматом в руках, а также с военнослужащими. Судя по берету на голове одного из них, это морпехи ТОФ.