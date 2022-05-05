Кишинёв, 5 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Кишинёв обратиться к руководству Евросоюза с просьбой помочь решить проблемы с продовольственной безопасностью республики, вызванные дефицитом удобрений. Об этом на заседании правительства сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Gov.ru Производство минеральных удобрений

«Я знаю об усилиях по открытию новых путей для удобрений в Центральной Азии, которые предпринимает министерство, но давайте также попытаемся получить помощь от комиссии», — сказала Гаврилица.

Она сообщила, что со своей стороны подпишет обращение к Брюсселю. Проект письма она поручила подготовить министру сельского хозяйства Виорелу Герчиу.

Стоит отметить, что молдавские фермеры не стали приобретать удобрения осенью 2021 года, так как они подорожали. Весной 2022 года удобрения стали дороже еще в несколько раз. Посевная кампания в Молдавии находится под угрозой, аграрии призывают власти помочь сельскохозяйственному сектору.