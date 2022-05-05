Неклиновский район, Ростовская область, 5 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Ростовской области утром 5 мая двое детей пострадали в смертельном ДТП, случившемся на трассе Ростов — Таганрог. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщение о дорожном происшествии в Неклиновском районе в полицию поступило в 7:15 мск. На 74-м километре автодороги Ростов — Таганрог водитель Chevrolet Lanos, предположительно, выехал на встречную полосу в неположенном месте и столкнулся с LADA Kalina. В результате ДТП водитель Chevrolet Lanos от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель LADA Kalina и двое детей в возрасте шести и восьми лет получили травмы и были доставлены в больницу на обследование.

По факту ДТП проводится проверка.