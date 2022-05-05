Пекин, , 12:59 — REGNUM США и другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, так как Тайвань является неотделимой частью этой страны. Об этом 5 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

Как отметил китайский дипломат, комментируя сообщения о переговорах США и Британии по вопросу Тайваня, Вашингтон в последнее время часто разыгрывает карту острова и совместно с некоторыми странами раздумает этот вопрос, поставив этим под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

«США и другие соответствующие страны должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и строго соблюдать принцип одного Китая», — сказал он.

Кроме того, Чжао Лицзянь указал, что в данный момент в ситуации в Тайваньском проливе наблюдается новый виток напряженности, который в первую очередь произошел из-за «сговора тайваньской администрации с США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от планов по приобретению американских противолодочных многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R из-за того, что они слишком дорого стоят, отказались власти Тайваня.