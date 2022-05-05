Москва, 5 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 164 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 5 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 155 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 622 человека выздоровели после COVID-19.