Мадрид, , 12:58 — REGNUM Национальная полиция Испании подтвердила задержание видеоблогера Анатолия Шария по «международному запросу». Об этом сообщает РИА Новости.

Анатолий Шарий Анатолий Шарий

«Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру», — отметили в полиции.

В то же время испанская нацполиция не смогла предоставить какой-либо дополнительной информации на данную тему.

Глава европейского бюро RT Анастасия Попова отмечает, что Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернется из Мадрида в Каталонию, где будет ждать судебного решения по его возможной экстрадиции.

Адвокат Шария Сталина Гуревич в комментарии ТАСС не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании своего подзащитного.

Издание El Diario со ссылкой на источники в полиции сообщает, что блогер в скором времени «предстанет перед судом», и напоминает, что Испания и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с международной преступностью.