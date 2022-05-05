Казань, 5 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. На территории кадетской школы в Казани 9 мая откроют памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Об этом сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Открывая бюст, в республике увековечат память человека, который мужественно прошел Великую Отечественную войну, отметила Фазлеева.

Родился Борис Кузнецов в Казани 26 декабря 1925 года. В армии начал служить с 1942 года. В феврале 2044 года ему присвоили звание Героя Советского Союза. Он награжден орденами Ленина, Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, 26 медалями. Кузнецов принимал участие в парадах Победы в Москве в 1995, 1996, 1997, 2005, 2010 и 2015 годах.

В 2019 году в Лаишеве после капитального ремонта открыли школу имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

ИА REGNUM напоминает, скончался Кузнецов 11 ноября 2020 года в возрасте 95 лет.

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