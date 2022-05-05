Уфа, , 12:58 — REGNUM Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в один из футбольных клубов Европы. Об этом 5 мая заявил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Стадион «Нефтяник» Фальшивомонетчик

«В нашей прерогативе, чтобы Гамид Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы», — приводит слова Газизова «Спорт-экспресс».

По его словам, в январе к Агаларову был интерес от клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

В сезоне 2021/22 Агаларов сыграл 28 матчей за «Уфу», в которых забил 18 голов и отдал одну результативную передачу. Он идёт на первом месте в гонке бомбардиров РПЛ текущего сезона.

Читайте также: «Уфа» избежала поражения в матче с «Химками»