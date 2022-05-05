Герат, Афганистан, , 12:58 — REGNUM Шестнадцать человек арестованы в афганской провинции Герат по обвинению в совершении уголовных преступлений.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Задержанные обвиняются в кражах, грабежах, контрабанде и продаже наркотиков и алкоголя, сообщает «Шафакна» со ссылкой на местные СМИ.

Источник в полиции Герата сообщил, что эти люди были задержаны в ходе операции и двухдневных обысков в административном центре провинции и ряде уездов. У задержанных были изъяты наркотики, оружие и краденые вещи.