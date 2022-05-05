Кемерово, 5 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1527 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 90 новых носителей коронавируса. За это же время 102 человека были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 162 187 случаев заражения коронавирусом, 158 337 человек выздоровели, 2323 пациента скончались.