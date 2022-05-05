Москва, 5 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Через полгода после повышения ставки ФРС США инфляция в Америке должна начать замедляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал решение Федрезерва США повысить ставку.

FOX 52 Флаг ФРС

«Через полгода инфляция в США должна замедлить свой рост и даже пойти вниз. Потому что для доллара и для ФРС 50% базисных пунктов — это довольно существенное повышение. Инфляция должна отреагировать. Деньги станут «тяжелее», станут более труднодоступными. Спрос, как потребительский, так и инвестиционный, упадет. А при таком падении, как правило, падает цена. Предприниматели вынуждены удешевлять товары, чтобы их раскупили. Скорее всего, в ФРС ждут именно такого развития события. Результат проявится через четыре-шесть месяцев», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее он рассказал, что заставило руководителей Федеральной резервной системы США повысить ставку на 0,5 процентных пункта.