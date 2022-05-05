Мадрид, , 12:56 — REGNUM Полиция Испания подтвердила информацию СБУ о задержании популярного блогера Анатолия Шария. Об этом 5 мая сообщает РИА Новости.

В полиции рассказали, что Анатолий Шарий задержан по международному ордеру.

Как сообщало ИА REGNUM, Служба безопасности Украины объявила о задержании в Испании блогера Анатолия Шария. По данным украинской спецслужбы, Шарий был задержан 4 мая по подозрению в государственной измене.

Аудитория канала Шария на видеосервисе составляет почти 3 млн подписчиков.