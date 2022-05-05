Париж, , 12:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Берлин 9 мая, чтобы встретиться там с канцлером Германии Олафом Шольцем, что станет первой поездкой после переизбрания французского президента, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон EU2017EE Estonian Presidency

Лидеры двух стран проведут двустороннюю встречу, за которой последует рабочий ужин. Эммануэль Макрон прибудет в Берлин после участия в Дне Европы, в Европарламенте в Страсбурге, где пройдет церемония закрытия конференции о будущем Европы.

Вместе с Олафом Шольцем президент Франции обсудит ситуацию на Украине, вопросы обороны и энергетики.

«Стороны обсудят основные международные вопросы в контексте председательства Германии в G7, саммит которого состоится в июне. Также будут обсуждаться ситуация в регионе Сахель и отношения между ЕС и Китаем», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти не будет баллотироваться на выборах в законодательные органы.

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