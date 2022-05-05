Таллин, , 12:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Эстонии проводит в четверг, 5 мая, третий Всемирный виртуальный форум эстонского народа. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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В рамках форума организованы два тематических обсуждения. На первом будет рассматриваться вопрос, как изменившаяся архитектура безопасности в Европе повлияла на Эстонию, и защищена ли Эстония? Во второй дискуссии речь пойдет об электронных услугах государства и какую пользу от этого получают зарубежные эстонцы.

С приветственным словом к участникам форума выступит министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. В дискуссиях по заявленным темам выступят бригадный генерал Сил обороны Эстонии Ильмар Тамм, канцлер МИД Эстонии и бывший посол в США Йонатан Всевиов, канадский политолог эстонского происхождения Маркус Колга и другие.

Модератором одной из тем форума выступит бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд. В качестве музыкального гостя на форуме заявлена самодеятельная исполнительница фольк-музыки на каннели (эстонских гуслях) Мари Калкун.