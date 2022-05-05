Москва, , 12:56 — REGNUM Бизнес активно используется представленные льготы и преференции при ввозе товаров. Об этом 5 мая заявил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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«В этом году с учётом всех представленных льгот и преференций, бизнес уже получил скидок на сумму 265 млрд рублей. Если сохранится тот объём декларированный, который мы в настоящее время имеем, то по году мы оцениваем общий объём льгот где-то порядка 1 трлн рублей для бизнеса», — заявил Булавин.