Москва, 5 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 622 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 5 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 570 999 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 762 412.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 4 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 16 человек.